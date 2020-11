Marocchi a Sky: “Oggi Diego lascerebbe le squadre avversarie in 5 uomini”

Giancarlo Marocchi, ex calciatore di Bologna e Juventus, ha parlato di Maradona ai microfoni di Sky Sport: "Diego ha giocato quando prima di ammonire un avversario ne passava di tempo, si picchiava duro e lui non cadeva mai. Figuriamoci il doppio giallo, non esisteva proprio. Se giocasse oggi le squadre avversarie sarebbero costrette a restare in 5”.