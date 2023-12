Marocchi esagera per esaltare Allegri: "Anche con Maradona fai fatica a far gol alla Juve!"

"Se escludiamo quella col Sassuolo, hanno fatto 14 partite di un'attenzione difensiva che io non ho mai visto!".

Nel corso di 'Sky Calcio Club', Giancarlo Marocchi, ex calciatore della Juventus, ha parlato della difesa della squadra di Allegri lasciandosi andare ad un'iperbole: "Anche se riporti in vita Maradona, fai fatica a passare di lì dietro. Andiamo a qualcosa di mai visto: Allegri è riuscito a rendere tutti i giocatori felici di difendere, anche chi guadagna tantissimo. Addirittura a Firenze Szczesny viene ridendo davanti le telecamere e dice che hanno avuto 85 minuti di difficoltà. Se escludiamo quella col Sassuolo, hanno fatto 14 partite di un'attenzione difensiva che io non ho mai visto!".