Marolda: "Allegri-Napoli? Da un calcio entusiasmante a uno spettacolare"

A Televomero, alla trasmissione Giochiamo d'Anticipo, il giornalista juventino Marcello Chirico ha parlato di Conte-Juve e ha anche rivelato che De Laurentiis avrebbe già contattato Allegri.

Il giornalista Francesco Marolda, saputa la notizia, ha ironizzato in diretta tv: "Quindi il Napoli passerebbe da un calcio entusiasmante a uno spettacolare. Allegri resta sempre uno dei migliori, attenzione. Non sarebbe una scelta di terza fascia, per carità. Però...". Pronta la replica dell'ex azzurro Stefan Schwoch: "Però è un vincente, ha vinto tanto".