Clamoroso da Torino, lo juventino Chirico: "Conte ha già accettato la Juve con ingaggio dimezzato"

Il noto giornalista di fede juventina, Marcello Chirico di Netweek Sport Tv, ha parlato del futuro di Antonio Conte a Giochiamo d'Anticipo su Televomero: "Lavoro sulle notizie e non capisco come fate a stupirvi di Conte alla Juve. Lo so che ha tre anni di contratto, ma lui non sempre sta in un club per tutti gli anni del contratto. Se vuole rompere un contratto lo rompe. Ora non voglio spaventarvi, ma da quello che so, fino all'anno scorso, la Juve non voleva Conte perché è uno molto invasivo, che vuole comandare. Dopo il 2014 sembrava non dovesse tornare più e sembrava così fino all'anno scorso. Conte aveva sempre desiderato tornare alla Juve. Ha allenato altrove ma lui vuole tornare a vincere con la Juve. Ma ora la Juve si è ricreduta dopo quanto accaduto con Thiago Motta. Elkann non voleva saperne, ora sembra abbia cambiato idea, non vuole fare esperimenti.

A Giuntoli la società ha fatto scegliere l'allenatore e la costruzione della squadra e non è andata bene. La prossima scelta sarà collettiva. Al momento, al 10 aprile, l'idea è di andare su Conte. E Conte è già stato informato, sa già com'è la situazione. Tudor ha una possibilità, ma per far cambiare davvero idea al gruppo Juve si deve superare, magari arrivando anche al terzo posto e fare un buon Mondiale per Club. Ma al momento ha il 10% di restare. Conte sa dell'interesse della Juve, ci sono intermediari che lavorano in questo momento. Gli hanno fatto presente che c'è questa possibilità e lui ha già dato l'ok e vi dico di più. Conte pur di tornare alla Juventus è disposto a dimezzarsi lo stipendio attuale. Questa è una delle condizioni per rientrare. Dei soldi a Conte non gliene frega niente, vuole tornare alla Juve anche per 3-4 milioni all'anno. Da voi, però, viene Allegri. E De Laurentiis non farà pressione su nessuno per soldi o per impedire l'arrivo di Conte alla Juve. Lo lascerà andare tranquillo perché tanto ha già avuto un ok, non totale, di Allegri. E ne sarebbe anche soddisfatto perché aveva pensato ad Allegri già in passato".