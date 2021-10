Marolda critico: "Il Napoli ha vinto giocando in 7 uomini. Almeno 4 non si sono visti"

Nel corso de 'Il Bello del Calcio’, in onda su Canale 8, è intervenuto il giornalista Francesco Marolda. "Ieri il Napoli ha vinto giocando in sette uomini perchè almeno quattro giocatori non si sono praticamente visti. Nello specifico Politano, Fabian Ruiz, Zielinski e Insigne hanno giocato nettamente al di sotto delle loro possibilità. L’unico centrocampista a fare bene e a salvarsi contro il Torino è stato Anguissa".