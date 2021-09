Marolda: “La sconfitta di ieri non ha alcun valore. Mario Rui a centrocampo è stata una ferita”

A Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live è intervenuto Francesco Marolda, giornalista: "Napoli-Benevento? Sarebbe stato meglio evitare ma la sconfitta non ha alcun valore. Non possiamo giudicare la squadra dall'amichevole di ieri. Certo, se vogliamo salvare qualcuno facciamo fatica, mi aspettavo molto da Ounas e invece non ha sfruttato l'occasione. Non giudicherei il Napoli da ciò che ha fatto ieri, però non mi è piaciuto l'atteggiamento con cui il Napoli è sceso in campo. Juan Jesus non mi è piaciuto ma non posso pretendere da un calciatore appena arrivato e che non gioca con continuità da 2 anni che arrivi in campo e faccia il fenomeno. Mi aspettavo di più anche da Petagna. Poi i ragazzi andavano messi nei loro ruoli, vedere Mario Rui a centrocampo è stata una ferita. Il mio allenatore della categorie inferiori mi diceva che il calcio era semplice".