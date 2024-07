Marolda: “Osimhen andrà via sicuramente, ma tutti dovranno fare un passo indietro”

Nel corso della trasmissione “Bordocampo – II Tempo”, in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Francesco Marolda, giornalista: “Osimhen? Il Napoli avrebbe voluto venderlo già prima, ma ora è chiaro che non si può cedere a 130 milioni. Andrà via sicuramente, ma non sarà semplice: tutti dovranno fare un passo indietro. Lukaku si sta allenando da solo, e non a Castel di Sangro, magari seguendo un programma fornito da Conte”.