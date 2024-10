Marolda: “Perchè Conte stravolge il centrocampo e mette McTominay seconda punta?”

Francesco Marolda, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Per Dalma e Giannina partecipare a quest’evento è stato come fare un tuffo nel passato. Dalma ha detto che ogni persona che incontra ha un aneddoto sul padre e pensa che Napoli sia la sua prima casa, prima ancora che Buenos Aires. Il suo rammarico è che non la fanno entrare al Maradona. Ha fatto un docufilm ed è entrata in ogni stadio in cui ha giocato il padre, ma a Napoli non c’è riuscita. Forse a Buenos Aires apriranno un museo dedicato a Diego e ci sarà anche la salma.

Conte? Il suo merito principale è quello di aver rimesso insieme i cocci del Napoli in brevissimo tempo e non era semplice, l’ha fatto attraverso il mercato ed il lavoro. Non c’è bisogno di fare gli scienziati, è vero che la squadra ha ancora bisogno di due pedine per essere al completo. Ma non c’è bisogno di stravolgere il centrocampo del Napoli che è tra i più forti d’Italia. Non capisco perchè McTominay debba fare la seconda punta”.