Marolda: "Questo Napoli è duttile, in quello di Ancelotti lo erano le sue scelte"

Nel corso di 'Radio Goal', il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Napoli-Inter è una partita importante, in caso di risultato positivo il Napoli acquisirebbe una sicurezza dei proprio mezzi. Questa squadra ha ancora bisogno di capire quanto è forte. Tecnicamente il Napoli è tra le prime squadre e rispetto alle altre ha alternative tattiche, basta pensare solo all’attacco con Osimhen si esalta un certo tipo di gioco, con Petagna e i piccoletti altre. E’ anche una squadra in crescita, sicuramente non è fisicamente fortissima tranne la dorsale centrale con Koulibaly, Bakayoko e Petagna. Il cambiare spesso è un valore, ma c’è una differenza tra il Napoli di Ancelotti e quello di Gattuso. Questo è duttile per le caratteristiche dei giocatori quell’altro lo era per le scelte dell’allenatore a prescindere dalle caratteristiche dei calciatori. Questo viene chiamato calcio di posizione, cioè l’interpretazione del ruolo che il calciatore deve dare inserito anche in ruolo che non è il suo, per me questa è una cosa davvero difficile da ottenere”.