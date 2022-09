Marolda: “Spalletti ha grandi meriti, deve stare attento a non rovinare tutto con le sue mani”

Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su Tele Vomero

Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su Tele Vomero: “Il Napoli, in questo momento, ha il centrocampo migliore d’Italia. Quello di Sarri lo metto un po’ più avanti solo per i risultati raggiunti. Il Napoli sta giocando bene ed è primo in classifica, c’è entusiasmo e questa è una cosa positiva. Spalletti non deve arrabbiarsi se c’è euforia. La passione è un elemento importante che aiuta a vivere meglio ed è giusto che i tifosi siano contenti. Le parole di Spalletti? L’allenatore ha grandi meriti per quanto si sta facendo fino ad ora, deve stare attento a non rovinare tutto con le sue mani. Sono convinto che le sue parole fossero rivolte in primis a Kvaratskhelia, che insiste troppo sul dribbling in certe situazioni, e Raspadori. L’ex Sassuolo è stato pagato 35 milioni”.