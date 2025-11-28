Marolda: "Troppi infortuni! Tre pubalgie nella stessa stagione è un record..."

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Francesco Marolda, giornalista: “Sto meglio degli infortunati del Napoli, ma non mi alleno come loro! Gli incidenti capitano a tutte le squadre, ma il Napoli sta esagerando. L’ultimo dato preoccupa, 3 calciatori affetti da pubalgia nella stessa stagione nella stessa squadra credo sia un record senza precedenti. Non imputo gli infortuni agli allenamenti, ma se parli con i professionisti del settore dicono che gli allenamenti stressanti e la mancanza di riposo influiscono sulle infiammazioni. Può essere una causa scatenante sicuramente e bisognerebbe che il Napoli si ponesse qualche domanda e facesse partecipe anche gli altri, invece c’è un silenzio che poco mi rassicura.

Ho molta fiducia nello staff medico del Napoli perché viene da una buona scuola di medicina, sono professionisti validi, ma non vivendo lo spogliatoio non so se i medici chiedono di rallentare e i preparatori nonno fanno. Certo è che questo continuo richiamo di Conte non rassicura l’ambiente, mi fa capire che qualche scoria ancora c’è. Nonostante tutto questo, il Napoli è talmente forte che è ancora in lotta per ogni obiettivo. I calciatori sono diventati delle macchine e devono essere sempre al top perché giocano molto, troppo probabilmente, si allenano sui ritmi altissimi e la gestione di un calciatore che è una fonte di reddito per il club deve essere aggiornata e non parlo solo del Napoli. Non dico che deve esserci un allenamento personalizzato, ma almeno i calciatori andrebbero divisi in gruppi. Sarebbe interessante chiedere a Conte, ai preparatori del Napoli la gestione differenziata che si adotta nei confronti dei calciatori. La madre di tutti i problemi del Napoli sono gli infortuni perché alcuni si fanno male, si spremono quelli che restano che poi si infortunano per il troppo utilizzo. C'è bisogno di una gestione avveduta per evitare infortuni e problemi anche perchè il Napoli è forte e senza tutti questi ko il Napoli sarebbe primo in classifica con uno bello scarto”.