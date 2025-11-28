Martino: "A Roma la stessa formazione vista con l'Atalanta! Ma Conte può pensare di osare..."

vedi letture

Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, è intervenuto il radiocronista di Radio CRC, Carmine Martino. Di seguito le sue parole: "Seguo con molta attenzione e piacere le partite del Bologna di Vincenzo Italiano che, tra l’altro, è stato molto vicino al Napoli. Oltre tutto, provo da sempre grande simpatia per il Bologna. Bologna è una città che mi ha sempre affascinato, ogni volta ci vado sempre con grande piacere.



La Roma ieri ha corso tanto, è stata una partita vibrante quella contro i danesi. Devo ammettere, però, che dalla squadra di Gasperini mi aspettavo qualche giocata tecnica in più, invece non è stato così. Dybala giocherà al 100%, lo ha confermato Gian Piero Gasperini ieri in conferenza stampa quando ha detto che l’argentino sta benissimo ed è al top della condizione. La sostituzione è avvenuto solo per ragioni di precauzione.



Antonio Conte sta riflettendo sulla difesa a tre. Per contenere l’attacco giallorosso composto da Dybala, Soulè e Baldanzi la soluzione a tre è la migliore. Anche se il tecnico può togliere un centrale e osare di più contro i tre piccoletti della Roma. Sono molto curioso di vedere il Napoli di Conte contro la Roma. Sono certo che sabato sera scenderà in campo la stessa squadra che ha giocato contro l’Atalanta che, per certi versi, può essere simile alla Roma.



Se il Napoli dovesse scendere in campo con la difesa a tre Neres e Noa Lang possono partire titolari dal primo minuto mentre, qualora ci dovesse essere Politano al posto di Neres, potremo vedere una squadra simile a quella che ha giocato contro il Qarabag. Sicuramente non ci sarà Gutierrez che verrà sostituito da Olivera. Davanti, invece, come ruolo di centravanti è un testa a testa tra Hojlund e Lucca.



Konè è il vero pezzo da 90 della squadra di Gasperini. È il giocatore che può fare davvero la differenza in campo. Stiamo attenti. la fase offensiva della Roma può dipendere tutto da lui".