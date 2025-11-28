Tegola Gilmour, Gazzetta: "Rischia fino a due mesi di stop"

Forse due mesi di stop per Gilmour, lo si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Tutto dipenderà dalla scelta dell'intervento - come anticipato ieri - con i tempi di recupero che comunque sarebbero lunghi, di almeno un mese e mezzo.

Ecco quanto scrive il quotidiano sul tema: "Gilmour ieri è stato visitato in Inghilterra ed entro lunedì, dopo aver parlato con lo staff medico del Napoli, scioglierà il proprio dubbio esistenziale per domare la pubalgia: operarsi o procedere con terapie? I due mesi che verranno - 45 giorni se dovesse andar tutto bene, 60 secondo il protocollo - saranno terribili: per una quindicina di partite non ci sarà neppure lo scozzese e a centrocampo".