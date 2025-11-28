Radio TN “Radio Tutto Napoli”, si parte: lunedì 1 dicembre il via! Ecco come interagire con noi

Manca pochissimo! Lunedì 1 dicembre, dalle 8, partirà la programmazione di Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra che vi terrà compagnia tutto il giorno con lo stile di Tuttonapoli. Nelle prossime ore vi annunceremo le tante modalità per seguirci e da lunedì potrete scaricare tutte le nostre app e seguirci ovunque voi siate. Intanto vi forniamo gli strumenti per diventare subito protagonisti: 349-4458615 è il numero a cui mandare messaggi Whatsapp testuali o vocali. 081-17974125 è invece il numero per le vostre telefonate. Salvate tutti i contatti per interagire con Radio Tutto Napoli. La nuova casa dei tifosi azzurri sta arrivando. Intanto seguici su tutti i nostri canali social per avere prima di tutti i link per le nostre app gratuite.

