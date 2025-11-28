Sarri da brividi: "Napoli? Viaggio stupendo anche senza Scudetto. Su ADL..."

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato a Radio Serie A della sua lunga esperienza al Napoli dal 2015 al 2018, tre campionati da record ma senza vittorie, con lo scudetto sfiorato appena nel 2018: "Ero in una squadra che ho preso e senza cambiare tanti giocatori abbiamo fatto tante cose. C’erano tutte le cose per innescare il meccanismo giusto, abbiamo fatto un calcio straordinario e divertente. Non abbiamo vinto niente ma abbiamo fatto un viaggio bellissimo. Non so se mi piace la parola “Sarrismo”. Penso che certe caratteristiche bisogna cercare di esaltarle, chiaro che nessuna squadra che ho allenato in seguito poteva giocare come il Napoli”.

De Laurentiis? A volte si pensa che è meglio un presidente impegnativo che un fondo di investimenti. Quando le squadre sono in mano alle famiglie è chiaro che il presidente sia una figura dominante, quindi averci a che fare è sempre impegnativo. A volte meglio una litigata faccia a faccia che avere un fondo, anche se non è un’esperienza che ho fatto. Qualche litigata l’ho fatta, ma fanno parte della volontà di crescere; i confronti tosti sono utili”.