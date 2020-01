Marolda: "Un decennio di costante crescita, ma il ciclo s'è chiuso già l'anno scorso"

Il giornalista Ciccio Marolda ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sull'ultimo decennio in casa azzurra: "E' stato un decennio di crescita costante per il Napoli. Il club è sempre cresciuto, presente in Europa, per coronare questo decennio di crescita è mancato un grande successo. Non si è capito, poi, che quel decennio si era chiuso e bisogna voltare pagina già l'anno scorso. Mertens? In mancanza di alternative si, può rinnovare".