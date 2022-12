Marolda: "Vi spiego perché a De Laurentiis non conviene ora cedere il Napoli"

Il giornalista Francesco Marolda è intervenuto a Radio Marte

Il giornalista Francesco Marolda è intervenuto a Radio Marte: "Al momento De Laurentiis non vorrebbe prendere in considerazione offerte come quella ventilata dell'investitore messicano che avrebbe offerto per il Napoli 1 miliardo di euro. Al presidente non converrebbe mettere in vendita ora il Napoli quando magari potrebbe farlo a fine anno con la vittoria dello scudetto. In Italia quasi la metà delle squadre di Serie A appartengono a stranieri che non sanno nemmeno la maglia della squadra che hanno acquistato di che colore sia. Nell'immediato l'avvento di compratori stranieri mette denaro fresco, risorse fresche che fanno bene.