Marrucco: "McTominay? Dai tempi di Fabian mancava un tiratore dalla distanza"

vedi letture

L'operatore di mercato Fulvio Marrucco è intervenuto a Vikonos Web Radio/Tv per commentare l'acquisto di McTominay: "E' stato fortemente voluto da Conte, con questo sistema rischia il posto Anguissa, il centrocampo a tre prevede poi anche i tre attaccanti, la soluzione più logica sarebbe giocare con la difesa a 4. Il Napoli ha sofferto in maniera indicibile le ripartenze del Parma, ci sono riflessioni da fare, senza dimenticare che non avendo le coppe, ci sono meno partite da giocare ed il turnover non è così scontato. Lo scorso anno il Napoli ha perso uno come Elmas, molto prezioso, e Mc Tominay ha una botta da fuori non indifferente, dall’addio di Fabian Ruiz ad oggi, il Napoli non aveva un elemento in grado di calciare dai 20 metri.

Con lo scozzese finalmente si è colmata la lacuna".