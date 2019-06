Martino a TN: "Allan al Psg, c'è un indizio: non ha ancora rinnovato dopo gennaio..."

Pillole di mercato e suggestioni per il futuro con Carmine Martino. Nel suo consueto editoriale del giovedì, il giornalista Mediaset e radiocronista Kiss Kiss commenta tutte le voci che si stanno rincorrendo da giorni: "Il Napoli può blindare Koulibaly, resistendo alle offerte, ma non Allan. Ci sono buone possibilità che possa andar via. Il Psg tornerà all'assalto con la stessa proposta di gennaio al giocatore e al Napoli con un'offerta da circa 80 milioni di euro. C'è anche un indizio...".

Quale? "Il Napoli non ha ancora rinnovato il contratto ad Allan. Se ne parlò dopo la corte dei francesi, ma non ci sono stati sviluppi. Se il Psg gli offrirà il triplo rispetto all'attuale stipendio, per il brasiliano sarà difficile rinunciare e questo lo sa anche il Napoli".