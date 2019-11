Martino a TN: "Lozano non è un bidone come qualcuno lo stava dipingendo. Ora ho solo una curiosità..."

Nel suo editoriale per Tuttonapoli il giornalista Carmine Martino commenta il gol di Lozano col Salisburgo: "Finalmente ha mostrato le sue qualità. Lozano non è un bidone come qualcuno lo stava dipingendo. Il gol non era facile, è stato bravo a rubare il tempo al difensore e ha messo in imbarazzo la difesa. Ora sono curioso di vederlo all'opera contro difese chiuse. In Europa ha dimostrato che se gli lasciano 2-3 metri lui se li prende tutti e con la sua rapidità va via palla al piede".