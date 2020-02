Martino: "Al netto delle difficoltà il Barça resta un top team. Su Haaland..."

Il giornalista Carmine Martino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito al Barcellona e su Haaland: "Difficile fare previsioni sul Barcellona, vedremo solo sul campo quale sarà la reazione dei calciatori. Il Barcellona resta un grandissimo team anche se non è la squadra che tutti abbiamo ammirato. Messi fa ancora la differenza, quando decide di mettere in moto la sua macchina non c'è ne per nessuno".

FA PAURA - "Haaland è un grandissimo giocatore, fa paura, è una forza della natura. Ha tirato una bomba sul secondo gol che era imparabile".