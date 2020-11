Martino: "Difficile ipotizzare un recupero il Osimhen per il Milan..."

Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal: "Osimhen? Un big match per il Napoli che può valere il primato, è una gara fondamentale. Capiremo nei prossimi giorni l'effettivo stato di forma, può essere una sciocchezza o qualcosa di più fastidioso. Lo capiremo quando se ne renderanno conto gli esami strumentali in Italia. Difficile ipotizzare un recupero clamoroso per la gara contro il Milan".