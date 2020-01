Martino e l'augurio per il 2020: "Che il San Paolo torni pieno come ai tempi di Diego"

Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, soffermandosi sull'ultimo decennio in casa azzurra: "Ritorno in Champions dopo tanti anni? Quando c'è la giusta partecipazione allora il tifoso del Napoli fa la differenze, l'augurio è che in questo nuovo decennio ritorni il San Paolo pieno come ai temi di Maradona. Ormai era diventato un luogo comune, ora si fa difficoltà ad immaginarlo e vederlo deserto".