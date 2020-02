Martino: "In Spagna sono tutti preoccupati per un Barça bruttissimo"

Il giornalista Carmine Martino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla sfida con il Barcellona: "Su Griezmann non c'era fuorigioco. I media spagnoli sono preoccupati perchè hanno visto un Barcellona bruttissimo, mentre sui quotidiani iberici non si parla assolutamente di catenaccio del Napoli. Tutta la stampa spagnola è preoccupata dal ritorno con Setièn che potrebbe ricorrere ai suoi giovani nel caso non recuperasse tutti gli infortunati".