Martino: "L'assenza di Osimhen pesa, non ci sono attaccanti come lui"

Giorgio Martino, noto giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Tutto ruota intorno al sostituto di Osimhen. Ci sono Simeone e Raspadori, che hanno caratteristiche diverse. Così diverse che qualcuno può immaginarli anche insieme. Scegliere Simeone vorrebbe dire avere un centravanti che attacca la profondità, scegliere Raspadori vorrebbe dire avere un centravanti che svaria e che collabora di più alla manovra, anche se è dotato anche nella fase di finalizzazione. L'assenza di Osimhen pesa, non ci sono tanti attaccanti come lui. In teoria Simeone è più simile a Osimhen, ma la scelta dipende da come Spalletti vuole impostare la partita".