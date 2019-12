Martino: "Milik sta bene fisicamente, ma col Parma occhio a Llorente"

Carmine Martino, radiocronista delle gare del Napoli per Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Nel Milan di Gattuso in avanti c'era il centravanti di peso. Milik ha dimostrato, al di là dei gol, di stare benissimo fisicamente, giocava su ogni pallone con grinta e determinazione. Tornava da un periodo di inattività, potrebbe anche partire dalla panchina contro il Parma. Potrebbe anche partire Llorente dall'inizio, ma credo che troverà spazio Milik anche a partita in corso".