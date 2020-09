Martino: "Non è un caso l'amichevole con lo Sporting, forse si riapre una trattativa..."

Wendel, 23 anni, brasiliano, centrocampista dello Sporting Lisbona, è un obiettivo di mercato del Napoli. Ne ha parlato a Kiss Kiss Napoli il radiocronista Carmine Martino: "Magari non è un caso che domenica ci sarà l'amichevole proprio contro di loro. So che fino a giugno e luglio il Napoli seguiva con grandissima attenzione questo centrocampista che vedrei benissimo in azzurro. E' tecnico, salta l'uomo, fa gol, sa fare il regista. Non mi meraviglierei se ci fosse qualche novità".