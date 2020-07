Martino: "Osimhen? Bisogna avere pazienza. A 20 anni ci sta tentennare..."

Il giornalista e radiocronista per Kiss Kiss Carmine Martino è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale del Napoli per parlare delle vicende di casa Napoli: "Toccherà ai 3 piccoletti, Callejon, Mertens e Insigne contro l'Udinese. Zielinski? Nell'ultima partita non è apparso in grande forma, al suo posto potrebbe esserci Elmas o Allan, poi vi è il solito dubbio Demme-Lobotka.

Osimhen? Il Napoli deve aspettare. Ha puntato su questo calciatore che potrebbe essere un colpaccio. I tentennamenti possono essere comprensibili, soprattutto a 20 anni. Questi ragazzi crescono con il mito del calcio inglese, bisogna avere pazienza e mettere da parte l'orgoglio. Credo che l'Italia possa essere il giusto paese per la sua consacrazione.