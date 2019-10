Martino: "Problema di mentalità, in Italia quest'anno tutti sudano per battere le piccole"

Durante 'Ne Parliamo il Lunedì' su Canale 8, il radiocronista Carmine Martino ha parlato della gara del Napoli: "Credo sia una questione legata alla mentalità. Dopo il gol ha pensato solo di dover gestire per prendere facilmente i tre punti. Non è così invece perché in Italia è tornata la sana provincia e bisogna sudare anche per battere Spal, Lecce e tante altre. Il gol è colpa di tre giocatori, se non giochi come se fosse la Champions allora rischi di lasciare punti anche se poi meritavi di prenderli".