Martino rivela: "Col cambio modulo Giuntoli tratterà per un giocatore dello Sporting"

Carmine Martino, radiocronista Kiss Kiss Napoli, è intervenuto alla trasmissione Radio Goal: "Il Napoli continuerà a seguire Wendell dello Sporting. Giuntoli lo segue da tempo e continuerà a tenerlo sotto controllo per il centrocampo, a maggior ragione se dovesse esserci il cambio di modulo. Tra l'altro dovrebbe esserci in programma proprio un'amichevole in Portogallo con lo Sporting, questi sono i casi del destino".