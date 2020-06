Martino sul fattore campo azzerato: "La classe dei calciatori farà la differenza..."

Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal: "Napoli? Credo sia voglioso di mettersi in mostra, cosi come l'Inter. Non possiamo fare pronostici, non possiamo immaginare lo stato di forma dei giocatori, lo vedremo solo in campo quando l'arbitro fischierà. Fattore campo? Si dice che sarà la classe dei calciatori a fare la differenza, ma credo che anche i preparatori atletici possono diventare protagonisti, se qualcuno ha azzeccato una preparazione particolare, potrebbe regalare qualcosa in più alla sua squadra".