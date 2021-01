Martino sul modulo: "Non cambia nulla, anche col 4-3-3 due centrocampisti si inseriscono"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista e telecronista Carmine Martino è stato interrogato sul modulo per la sfida al Parma: "4-3-3 o 4-2-3-1? E' da verificare sempre in campo il modulo. Il Napoli ha fatto il 4-3-3, ma solo Demme era bloccato e gli altri due centrocampisti si sganciavano. Col Parma potrebbe essere la stessa cosa. Partirà così, poi vedremo in corsa, ma non credo sia un problema di modulo a far cambiare la situazione, ma lavorare su quelle amnesie, a partire da Koulibaly che segna pure, poi sul 4-0 in area regala un pallone all'avversario. Bisogna lavorare su quello, anche se molti pensano che la soluzione sia il 4-3-3".