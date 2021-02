Martino sulle critiche a Osimhen: "Ricordate cosa si diceva l'anno scorso su Lozano?"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Carmine Martino. "Dopo la vittoria con la Juventus non ero contento fino in fondo perchè mi ero reso conto che il Napoli non era guarito e non poteva guarire dall'oggi al domani. Però ovviamente un risultato estremamente positivo contro una grande squadra poteva dare un po' più di fiducia e sicurezza ma evidentemente te i problemi sono abbastanza profondi e di non facile soluzione quindi ci vorrà molto più tempo ma soprattutto il Napoli dovrà recuperare i migliori perché a mio giudizio è anche quello uno dei problemi.

Sulle critiche a Osimhen: Su Osimhen si sprecano le critiche anche tenendo conto della cifra che ha speso il Napoli per acquistarlo e inviterei tutti a ricordare quello che è successo l’anno scorso con Lozano quindi ci andrei cauto. E’ un ragazzo di vent'anni, il Napoli non ha acquistato un bomber al momento, lui sarà probabilmente il capocannoniere del futuro ma deve crescere e ambientarsi in un nuovo paese, in un nuovo campionato e con nuovi compagni. E’ stato fermo 2 mesi e quindi deve ritrovare prima di tutto la migliore condizione fisica e deve entrare nei meccanismi perché quel poco che ha imparato l’ha quasi dimenticato del tutto quindi bisogna andare davvero con i piedi di piombo e cercare di tenere alto l'entusiasmo nei confronti di questo calciatore che mi ha colpito quando entrò a Parma nella prima di campionato”.