Martino: "Torino simile all'Atalanta, può mettere in difficoltà il Napoli. C'è un azzurro in crescita"

Carmine Martino, radiocronista per Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal'.

Carmine Martino, radiocronista per Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Il Torino è una squadra in crescita, simile all'Atalanta, e può mettere in difficoltà il Napoli. Potrebbe fermarsi Kim a scopo precauzionale per quel problemino al polpaccio. Olivera scenderà in campo dal primo minuto e penso che anche Elmas possa essere titolare, ascoltando le parole di Spalletti in conferenza. Io poi vedo un Ndombele in grande forma e forse potrebbe giocare. Anche se Spalletti non sta facendo più turnover robusti".