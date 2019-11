Martorelli: "Milan squadra in seria difficoltà con pochi punti e prossime partite difficili"

Il procuratore, Giocondo Martorelli ha parlato nella trasmissione "Radio Sportiva" del Milan, prossimo avversario del Napoli in campionato: "È la società che ha la maggiore difficoltà a sviluppare una programmazione. Ha pochi punti e alla ripresa hanno partite difficili, che possono influire sulla squadra e sulla società. La scorsa estate sono stati fatti degli investimenti economici, le risorse non sono molte, quindi non sarà facile andare sul mercato per migliorare la rosa. Da questo punto è in seria difficoltà e i dirigenti rossoneri dovranno essere bravissimi nel muoversi in sede di mercato".