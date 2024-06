Masiello su un obiettivo di mercato: "Conte non sbaglia mai i giocatori che sceglie"

Salvatore Masiello, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Salvatore Masiello, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “De Laurentiis non avrebbe potuto scegliere meglio di Antonio Conte che è un allenatore che pretende e che migliora i calciatori. La piazza di Napoli darà tanto al mister, poi è un progetto sposato sia da De Laurentiis che da Conte stesso e sono molto fiducioso.

Buongiorno? Conte non sbaglia mai i calciatori che sceglie, guardando la rosa del Napoli per Conte uno come Buongiorno sarebbe un calciatore che potrebbe migliorare la difesa. Prendere Buongiorno adesso vuol dire che t’aspetti che cresca tanto e con Conte migliorerà tantissimo. Spinazzola? E’ un giocatore ottimo sulla fascia, ma anche i buoni giocatori che stavano con me a Bari sono arrivati lontano grazie al lavoro che si fa con Conte. Ho avuto la fortuna di essere allenato da lui a Bari e quella voglia e quel sacrificio me le sono portate dietro”.