Materazzi avvisa l’Inter: “Scudetto? Occhio al Napoli, non gioca le coppe e ha Conte”

L'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi è stato intervistato in esclusiva da Sky Sport, raccontando le sue impressioni sull'Inter attuale e sulla lotta scudetto: "In Italia l'Inter è la squadra più forte, ha più qualità di tutti, ma occhio al Napoli che, oltre a non giocare le coppe, ha un grande allenatore. E l’Atalanta che può essere la mina vagante e ripercorrere le orme del Leicester”.