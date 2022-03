Mauro contro i singoli: "In altri tempi i Barella non sarebbero nemmeno tra i convocati..."

Massimo Mauro, ex centrocampista di Juventus e Napoli, ha parlato quest'oggi a Repubblica mettendo nel mirino i singoli

Massimo Mauro, ex centrocampista di Juventus e Napoli, ha parlato quest'oggi a Repubblica mettendo nel mirino i singoli: "Nella squadra che vinse il Mondiale c’erano finalisti o vincitori di Champions. Uno come Barella, pur bravo, non sarebbe stato nemmeno tra i convocati di Lippi. Riforme? Le chiediamo da vent’anni. L’obbligo di almeno cinque italiani su undici in campo, e stadi di proprietà non paralizzati dalla burocrazia. I dirigenti federali ci prendono in giro da un’eternità. Raspadori e Scamacca? Ai miei tempi uno come Pruzzo non andò al Mondiale ’82, e persino Giordano la Nazionale l’ha vista poco. Io stesso non ci ho mai messo piede".