Mauro difende la Juve: "Campionato falsato, vanno puniti dirigenti non la gente"

Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha detto la sua dopo la penalizzazione di 10 punti inflitta ai bianconeri: “Il pensiero resta lo stesso dei mesi scorsi: ma la Juventus queste plusvalenze non le avrà mica fatte da sola?

Si sta abbruttendo un po’ tutto, ma se le norme sono queste non mi sento di dare la colpa alla giustizia sportiva. […] Bisognerebbe trovare un modo per punire società e dirigenti colpevoli, ma non la squadra e soprattutto la passione della gente. In questa storia a rimetterci sono in due: il calcio giocato e i tifosi bianconeri.

Il campionato della Juventus è stato falsato, c’è poco da dire. Punti che vengono tolti, restituiti e ritolti a ridosso della partita di ieri sera contro l’Empoli: un bel pasticcio”.