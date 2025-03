Mauro: "Gol Dimarco? Non mi ha convinto la barriera. Perché Spinazzola lì?"

L'ex giocatore del Napoli Massimo Mauro è intervenuto a La Gazzetta dello Sport e ha parlato della gara di sabato con riferimento al gol del vantaggio dell'Inter: "La barriera del Napoli sulla punizione dello 0-1. Il capolavoro rimane, Dimarco è stato esemplare nella battuta, ma a me non ha convinto la disposizione degli uomini. Perché ci è andato Spinazzola come primo a destra? Non è piccolo, certo che no, ma c’è chi ha più centimetri. Magari sarebbe passata lo stesso, chi può dirlo?, però almeno l’opposizione sarebbe stata più sostanziosa".

