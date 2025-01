Mauro: "Kvara? Conte non lo dirà mai, ma forse non è dispiaciuto per l'addio"

vedi letture

Massimo Mauro, ex calciatore di Napoli e Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport:

McTominay o Koopmeiners?

"McTominay per il gioco del Napoli, Koop per quello della Juve. L’olandese mi piace, sa fare tutto. Il problema non è lui, semplicemente i bianconeri sono troppo decifrabili in avanti".

Più difficile sostituire l’infortunato Bremer o Kvaratskhelia, fresco di passaggio al Psg?

"Fossi nel Napoli, non toccherei nulla: c’è già Neres. Conte non lo dirà mai, però secondo me non gli dispiace così tanto l’addio di Kvara. Il georgiano vinceva 5 partite a stagione da solo, ma non era funzionale al gioco. Bremer? Se non si trova uno come lui, meglio non buttare via soldi".