Mauro: "Motta non ha capito cosa vuol dire stare alla Juve, partita dura 90 minuti!"

Intervenuto a Pressing, Massimo Mauro ha parlato così della Juventus: "Il primo tempo di Napoli ti dimostra che il progetto tecnico tattico non è una follia. Ma una partita dura 90 minuti e non puoi trovare l'alibi che non giochi le coppe perché quello è un alibi che tu dai ai calciatori ed è un errore di comunicazione che non deve fare l'allenatore della Juventus, il quale deve sapere che se arriva la Juventus non può stare a fine girone d'andata a 13 punti dalla prima. Il problema è questo, il livello di dove sei lo devi capire e ti devi adeguare.