Mauro: "Ora non contano gli avversari, ma la pressione! Dura per il Napoli sapere di non poter sbagliare"

vedi letture

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore e oggi opinionista Massimo Mauro ha parlato della lotta per il titolo di campione d'Italia che adesso entra nel vivo con le ultime due gare di Serie A. Al momento in testa c'è il Napoli ma attenzione all'Inter: "Fino a qualche settimana fa la mia favorita era l’Inter, ma ora è il Napoli.

Essere un punto avanti a due turni dalla fine del campionato è un bel vantaggio: gli azzurri avranno la difficoltà di dover gestire due incontri che devono vincere a ogni costo per non farsi superare dai nerazzurri. Sotto questo aspetto, la pressione sugli uomini di Conte sarà notevole perché scendere in campo da favoriti, senza la possibilità di poter sbagliare, è complicato. Non credo che a due giornate dalla conclusione del campionato le avversarie abbiano un peso decisivo".