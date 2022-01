Mauro stronca la pista Icardi-Juve: "Non lo prenderei mai, inutile far finta di non vedere l’imbarazzo che c’è intorno a lui"

“Se fossi un dirigente non lo prenderei mai”. Massimo Mauro entra a gamba tesa su un altro Mauro, Icardi, accostato alla Juventus in questo mercato di gennaio: “Inutile far finta di non vedere l’imbarazzo che c’è intorno a questo giocatore - dice l’ex bianconero a La Gazzetta dello Sport in riferimento alla telenovela con Wanda - uno come lui rischia di diventare un problema in qualsiasi club. E poi non mi sembra il tipo di attaccante che può servire alla Juve in questo momento. Icardi è un centravanti d’area, i bianconeri non hanno le caratteristiche per farlo rendere al meglio”.