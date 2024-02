Mazzarri: "Classifica negativa a -7 dal 4° posto? Io non c'ero all'inizio"

Walter Mazzarri è stato interrogato anche sulla classifica, molto negativa considerando che quando arrivò la squadra era al 4° posto.

Nella conferenza stampa di ieri, dopo il ko col Milan, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri è stato interrogato anche sulla classifica, molto negativa considerando che quando arrivò la squadra era al 4° posto.

Ha visto la classifica, -7, la Champions è lontana se quello è l'obiettivo.

"L'obiettivo, intanto, io non c'ero all'inizio, sono arrivato... si prova a fare il meglio. Io non c'ero da inizio stagione, sto cercando di fare il meglio in questa annata molto difficile. Punto e basta".