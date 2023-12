Mazzarri sul mercato: "A gennaio non si fanno rivoluzioni. Serve in caso di infortuni..."

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri a più riprese è stato interrogato anche sul mercato di gennaio.

Rispetto all'emergenza che mercato si aspetta? Oltre Elmas possono uscirne altri. Si aspetta una rivoluzione?

"Le rivoluzioni non si fanno a gennaio, non c'è il materiale per poterlo fare, credo. Io del mercato preferisco ne parli la società, io voglio dare una mano ai giocatori a riprendere quella fiducia che avevano l'anno scorso, giocando bene e cercando di essere equilibrati e non fare leggerezze ed errori da evitare. Sarà una partita difficile, il Monza è una squadra che ha messo in difficoltà la Lazio, l'ho vista perchè gioca con un modulo come il nostro ma il Monza verrà senza nulla da perdere, gioca bene ed ha un bravo allenatore. E' una gara importantissima per tanti motivi e non vorrei andare oltre la partita".

Ha detto che avrà pochi allenamento, dopo il Monza avrà un po' di tempo, come strutturerà il lavoro? Si aspetta volti nuovi?

"Se siamo anche in emergenza, sì. Natan ad esempio mi diceva il dottore ha un mese e mezzo... non è di poco conto. Qualcosa andrà considerato, ma tendo a non parlarne perché ci sono state le feste, poi ci sarà l'ultimo dell'anno e per me il Monza è una tappa fondamentale da superare al meglio. Poi ci aggiorneremo, non possiamo guardare a lungo termine, ci serve fiducia e serenità per giocare come prima".