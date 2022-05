Mazzola: "Dissi no alla Juve, papà si sarebbe rivoltato nella tomba. Mertens? Deve restare"

In diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex calciatore di Torino ed Inter, Sandro Mazzola, figlio del mitico Valentino del Grande Torino

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex calciatore di Torino ed Inter, Sandro Mazzola, figlio del mitico Valentino del Grande Torino: “Il 4 maggio non sarà mai un giorno normale, quella squadra era invincibile e non c’è mai capito come mai fece quel viaggio. Corsa scudetto? Non mi aspettavo che il Napoli uscisse dalla lotta scudetto, non so cosa sia successo, forse c’è stata l’ossessione di non farcela. Quando succede questo è un disastro. Dirigenti di personalità? Servono, ti fanno giocare più serenamente. Un nuovo Grande Torino? Oggi è impossibile rivederlo, è cambiato il mondo e il modo di giocare. Non credo sarà possibile rivedere un grande Torino, ma mi sa che devo dimenticarmelo.

Mertens? Deve rimanere a Napoli, ma forse io appartengo ad un altro calcio. Io alla Juve? Mandarono una macchina a prendermi e mi proposero di andare a giocare da loro, io dissi che ci avrei dovuto pensare. Mi dissero di non dir niente, io andai a casa e non parlavo, non mangiavo e non facevo nulla. Mia mamma mi disse ‘Cos’è successo?’. Io gli rivelo la proposta che ebbi e mi disse: “Se vai da quelli lì tuo papà si rivolta nella tomba”.