Mazzola elogia Gattuso: "Sa entrare nella testa dei calciatori, mi piace molto"

Sandro Mazzola, grande ex dell'Inter, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "A fare il dg della Juve? Se mi chiamasse Agnelli ci andrei. Ricordo che Gianni mi chiamò dicendomi che andava a vedere di nascosto il grande Torino di papà. Da calciatore però dissi no alla Juve! Mia madre mi disse tuo papà si rivolta nella tomba non puoi andare lì e così rifiutai la Juve. Avevo la maglietta del Toro cucita sulla pelle e la mettevo sempre quando andavo a giocare all'oratorio".

SUL NAPOLI - "Gattuso sa entrare nella testa dei giocatori e mi piace molto come allenatore. Insigne adesso è più continuo, i compagni lo cercano perché sanno che può fare cose importanti".