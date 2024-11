McTominay a Dazn: "Serie A mi ha stupito, difficile giocare contro queste squadre. Sullo Scudetto..."

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della partita contro la Roma vinta per 1-0. Di seguito le sue dichiarazioni.

Scherzavo un po' con Conte sul fatto che non ti sostituisce mai, questo significa avere un grande feeling. Come commenti il tuo inizio qui a Napoli?

"Con le mie prestazioni io voglio aiutare i miei compagni per tutto il tempo. Non guardiamo troppo lontano, con la testa partita per partita, allenamento dopo l'allenamento, continuando a migliorare e dando il massimo per la squadra, perché abbiamo una grande squadra di grandi calciatori".

Avete raggiunto la testa della classifica, pensi che questa squadra può rimanerci fino alla fine?

"La nostra mentalità di squadra è alla prossima partita, non guardiamo tanto lontano. Sinceramente, ci alleniamo davvero duramente e lavoriamo tanto, ed è questo: migliorare partita dopo partita, allenamento dopo allenamento. Nel calcio non puoi guardare troppo lontano, le cose cambiano molto velocemente. Certo, la mentalità della squadra è vincere e vedo un gruppo che in questo ci è pienamente, ma in termini di guardare troppo avanti assolutamente no. Noi sul campo ascoltiamo l'allenatore, le sue idee e quelle dello staff anche, e ci spingiamo sempre al massimo delle nostre possibilità".

Quale squadra ti ha impressionato di più in questa Serie A?

"La Serie A in generale mi ha impressionato tanto, ad essere onesto. Non sono sorpreso, ma mi ha impressionato molto. Inter, Milan, Juventus, anche la Roma, sono top team ed è veramente difficile giocarci contro. Dal nostro punto di vista, ci consideriamo sulla strada per essere una grande squadra".

Il tuo livello di italiano?

"Il mio italiano sta migliorando. Riesco a dire: 'Un caffè americano perfavore' (ride. ndr)".