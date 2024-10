McTominay a Sky: "L'abbiamo ripresa grazie al pressing! Sto entrando in uno stile di gioco..."

vedi letture

Al termine del match vinto 3-1 contro il Como, l'autore del primo gol del Napoli Scott McTominay è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Qual è l'approccio della squadra verso il campionato?

"Ovviamente vogliamo vincere, ma occorre guardare partita dopo partita. Vogliamo giocare a calcio e sperare di vincere il maggior numero di partite possibile, ascoltando il coach. Questo è un aspetto importante per imparare e per me è fondamentale capire un nuovo stile di gioco, che i ragazzi hanno fatto molto bene ad aiutarmi. Gioco per giocare al meglio, occorre guardare avanti al prossimo incontro e per me questo è importante".

Assist di Lukaku? "Lo ringrazio per l'assist, poi siamo stati bravi a riprendere la paritta grazie al pressing".